Kogler: "Rudi hatte Kreislauf-Probleme"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober wurde in diesen ­Tagen erneut untersucht.

Wien. Die Bombe ließ Vizekanzler Werner Kogler am Donnerstag auf oe24.TV platzen: Der Gesundheitsminister habe Kreislauf-Probleme, er müsse diese Woche zu einer neuerlichen Untersuchung ins Spital. Nächste Woche, so nimmt Kogler an, werde Anschober wieder im Amt sein.

Oe24.TV: Wie geht es Rudi Anschober?



Werner Kogler: Ich habe gerade gesmst und ich bin auch telefonisch mit ihm in Kontakt, er wird in den nächsten Tagen wieder da sein.

Oe24.TV: Also ist er nächste Woche wieder im Einsatz?

Kogler: Ja genau.

oe24.at: Was hat er denn?

Kogler: Es hat nochmals eine Untersuchung im Krankenhaus gemacht. Er hatte Kreislaufprobleme – mehr will ich aber nicht dazu sagen.

oe24.at: Viele fordern einen Lockdown in ganz Österreich? Wären Sie dafür?

Kogler: Die Überlegung gab es von Experten – die Entscheidung dann haben wir aber gemeinsam getroffen. Und die Regionalisierung funktioniert besser, als viele erwartet haben.

oe24.at: Wann sehen Sie Licht am Ende des Tunnels?

Kogler: Zuerst müssen die Zahlen stabil bleiben bzw. nach unten gehen. Es ist in Wahrheit jeder ein Schurke, der da Prognosen macht. Wir peilen Öffnungsschritte vom späten Frühjahr bis in den Sommer hinein an. Es braucht aber klare Bedingungen dafür, etwa Testen oder auch Masken.