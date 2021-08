Kommt in Wien flächendeckend Tempo 30?

Außer auf wichtigen Einfahrtsstraßen könnte flächendeckend Tempo 30 kommen.

Wien/Paris: Ab sofort sind fast alle Straßen von Paris Tempo-30-Zone. Die linke Oberbürgermeisterin der Seine-Metropole Anne Hidalgo kann sich bei dieser Maßnahme auf eine Mehrheit von 59 Prozent der Bevölkerung stützen.

Grünen drücken auf Tempo 30

Ob das in Wien auch so wäre, ist zweifelhaft. Dennoch drücken jetzt die Hauptstadt-Grünen ebenfalls aufs Tempo bei Tempo 30.„Wir wollen, dass Tempo 30 zum Standard in Wien wird und Tempo 50 zur Ausnahme. Damit wird Wien sicherer, ruhiger und kinderfreundlicher“, fordert der grüne Verkehrssprecher Kilian Stark.

Die Wiedner SP-Bezirkschefin Lea Halbwidl etwa steht da auf seiner Seite: Die 30er- Zone in der Favoritenstraße soll bis zum Südtiroler Platz ausgeweitet werden. Damit wären hier bald nur mehr der Gürtel, die Prinz-Eugen- und die Wiedner Haup¬t¬straße 50er-Zonen.