Längstes Shopping-Weekend

Ansturm auf die Geschäfte: Nur mehr sieben Einkaufs­tage bis zum Fest.

Wien. In genau einer Woche ist Weihnachten. In den Familien laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Erst seit Montag wieder möglich ist das Einkaufen. Die Geschäfte werden jetzt gestürmt, immerhin waren sie drei Adventwochen lang geschlossen. Mehr als eine Million Menschen sind täglich auf Geschenkejagd.



Sonntag. Vor uns steht eine Premiere. An diesem ersten Wochenende nach dem Lockdown werden die Geschäfte sogar am Sonntag öffnen dürfen, damit sie wenigstens einen Teil der Einbußen aufholen können. Der prognostizierte Umsatz liegt bei 150 Mil­lionen Euro. Immerhin: 2,8 Millionen Österreicher (31 Prozent) wollen an diesem Tag shoppen gehen.

Die zweite Premiere in diesem Advent: Der wohl früheste Weihnachtssale ­aller Zeiten hat bereits begonnen. Geschäfte bieten Topgeschenke extrem preisgesenkt an. Beispiele gibt es aus allen Branchen: von Elektronik (Philips-4K-Android-Fernseher bei Media Markt um 100 Eu­ro verbilligt) bis zu Möbel (–66 % für einen Chesterfield-Fauteuil bei XXXLutz).

© oe24

Großzügig: Wir geben so viel aus wie vor Corona

Packerl. Eine aktuelle Studie des Handelsverbands zeigt: Wir sind heuer ex­trem spendabel. Insgesamt werden wir 1,2 Milliarden Euro ausgeben. Jeder von uns plant, im Durchschnitt um 463 Euro Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Zum Vergleich: Im Jahr vor der Coronakrise lag diese Summe nur um einen Euro höher (464 Euro). 2020 – im ersten Corona-Jahr – gaben wir übrigens 420 Euro aus.

Topgeschenk. Die Studie zeigt auch: Bekleidung wird heuer am häufigsten geschenkt (38 %), dann kommen Kosmetik­artikel (30%).