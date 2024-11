Laxenburg mit magischem Lichtergarten

Der wundervolle Leuchtzauber in kaiserlichem Ambiente startet.

Heute, 15. November, eröffnet um 16.30 Uhr der Magische Lichtergarten im Schlosspark Laxenburg. - Pünktlich auch zum Leopoldi-Feiertag in Wien und Niederösterreich. Für viele Kinder bedeutet das schulfrei, und für ihre Eltern die ideale Gelegenheit, am verlängerten Wochenende in eine zauberhafte Welt aus Licht und Farben einzutauchen. Bereits zum vierten Mal verwandelt sich der historische Schlosspark in ein strahlendes Lichtermeer, das heuer mit einem brandneuen Rundweg lockt. Auf über drei Kilometern erleben Besucher eine faszinierende Reise durch spektakuläre Lichtinstallationen, Projektionen, Laser-und Wassereffekte. Die neueste Technik und die Zusammenarbeit mit internationalen Lichtkünstlern sorgen für unvergessliche Momente, sowohl für Stammgäste als auch für neue Besucher.

Für jeden Geschmack

In den beiden neuen Gastrozonen entlang des Rundwegs können sich Besucher mit regionalen Spezialitäten und beliebten Köstlichkeiten stärken. Von traditionellen Schmankerln über süße Leckereien bis hin zu veganen und vegetarischen Optionen - hier findet jede/r das Passende. Mit Punsch und anderen wärmenden Getränken lässt sich die Magische Lichterwelt gemütlich genießen.

Nachhaltig mit dem Shuttlebus

Wer das Auto stehen lassen möchte, kann von Wien aus bequem mit dem Shuttlebusservice anreisen, das jeden Freitag bis Sonntag zwischen dem Wiener Hauptbahnhof und dem Schlosspark Laxenburg verkehrt. Der Shuttlebus fährt zweimal täglich hin und retour, bietet Platz für Kinderwägen im Innenraum und bringt Besucher direkt bis vor den Haupteingang.

Family-Angebot

Auf www.ticket24.at gibt es online Premiumtickets, die an einem beliebigen Tag innerhalb der Öffnungszeiten gültig sind. Als Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder) kann man sich damit insgesamt 44 Euro sparen.