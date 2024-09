"Le Burger" verschenkt 2.000 Gratis-Burger zum 10. Geburtstag

Zum 10. Geburtstag am 17. September, punktgenau um 11 Uhr 11, verschenkt die Burgermanufaktur an jedem Standort 111 Cheeseburger

Le Burger ist eine österreichische Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. 2014 als kleines Lokal im Wiener Donauzentrum gestartet, sorgte die Idee der Burgermanufaktur, in der aus frisch gebackenen und goldbraun getoasteten Buns, Patties aus täglich frisch vor Ort faschiertem Fleisch und regionalen Zutaten individuelle Burgerunikate von Hand geformt werden, für Furore! Heute betreibt Le Burger mit 700 Mitarbeitern 18 Standorte in Österreich und je einen in München und Dubai.

Am 17. September um 11:11 Uhr wird Le Burger in allen Restaurants insgesamt fast 2.000 Burger verschenken. Die ersten 111 Kunden in jedem Restaurant erhalten dann einen Cheeseburger gratis. Diese Aktion ist ein Dankeschön an die treuen Fans, die Le Burger seit der Gründung im Jahr 2014 unterstützt haben.

„Mit dieser Aktion möchten wir uns herzlich bei unseren treuen Fans bedanken. Ihre Unterstützung und Begeisterung haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Es ist uns eine Freude, etwas zurückzugeben und gemeinsam zu feiern! Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Philosophie von Frische, Nachhaltigkeit und Qualität so viele Menschen begeistern konnten. Jeder Burger, den wir servieren, ist ein Ausdruck unserer Leidenschaft und unseres Engagements“, so Le Burger-COO Daniel Chuchlik.