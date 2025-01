"Leiwand" - Wiens erster Ball für Jogginghosen und Leggings

Der ungewöhnlichste Ball der Saison findet heuer am 1. März in Floridsdorf statt.

Am 1. März wird Floridsdorf zum Schauplatz eines ganz besonderen Events – dem ersten Wiener "Jogginghosenball". Statt eleganter Abendgarderobe wird dort legere Freizeitkleidung präferiert. Von Jogginghosen über Leggings bis hin zu Trainingsjacken werden Gustostückerl in allen Farben und Formen zelebriert.

Der Ball richtet sich vor allem an ein jüngeres Publikum, das in Floridsdorf bislang nur selten größere Tanzveranstaltungen erleben konnte, so Veranstalter Gerhard Grimm vom Verein "Leiwand". Geht es nach ihm, soll sich der neue Ball gar als neue Tradition etablieren und dabei das entspannte Lebensgefühl des 21. Bezirks widerspiegeln – mit der Jogginghose als Markenzeichen. Grimm empfiehlt allen Teilnehmenden, die bequemen Beinkleider mit einem Blazer oder Sakko zu kombinieren. So käme trotz des lockeren Dresscodes ein wenig Ballatmosphäre auf.

Programm für gute Laune

Der Ball startet um 20:00 Uhr beim "Usus am Wasser" unter freiem Himmel im gemütlichen Ambiente mit Feuertonne, Marshmallows und heißer Limonade. Ab 21:00 Uhr geht es dann in die Veranstaltungshalle. Nach dem Eröffnungstanz wird der Tanzsportverein Kiwi Moves dem Publikum einheizen, bevor DJ Dorian Pearce den Dancefloor einläutet. Die Band Komosny & Mogg soll überdies mit außergewöhnlichen Instrumenten wie Didgeridoo und Maultrommel für musikalische Highlights sorgen.

Insgesamt sind 200 Tickets verfügbar, von denen bereits ein Großteil verkauft wurde. Der Vorverkauf endet am 21. Januar zu reduzierten Preisen - danach kosten die Tickets 21 Euro oder im Dreierbündel 54 Euro.