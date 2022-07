Leonie mit 8 Ecstasy betäubt

Mehr als ein Jahr hat die Staatsanwaltschaft gebraucht, endlich Anklage gegen drei Afghanen einzubringen.

Wien. Vor Gericht kommen die drei Verdächtigen (einer ist 18, der zweite 20 und nicht wie er anfangs behauptete 16, der dritte ist mittlerweile 23) wegen Vergewaltigung mit Todesfolge. Dem ältesten droht lebenslang, den jüngeren bis zu 2 Jahre Haft. Warum das Trio nicht wegen Mordes angeklagt wird – was den Strafrahmen zwar nicht erhöht, aber generalpräventiv und auch in der Femizid-Diskussion ein wichtiger Zeichen wäre – werden die Behörden noch erklären müssen. Wie nämlich bekannt wurde, starb die 13-jährige Leonie nach acht Ecstasytabletten – nur eine nahm sie freiwillig, die anderen 7 wurden ihr in ein Getränk gemischt. Wer einen Teenie so betäubt, nimmt billigend oder bewusst in Kauf, dass das Opfer sterben könnte – für viele ein klarer Fall von Mord(verdacht). Es gilt die Unschuldsvermutung.