Lkw erfasst Fußgänger in Wien – 64-Jähriger tot

Der Fußgänger ist laut ersten Ehebungen bei Grün über die Straße gegangen.

Wien. In den gestrigen Morgenstunden kam es im Bezirk Donaustadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem LKW (Lenker: 41, Stbg.: Österreich) und einem Fußgänger (64). Erste Erhebungen am Unfallort ergaben, dass der Fußgänger die Fahrbahn der Donaustadtstraße bei Grünlicht überquert haben dürfte und dabei von dem LKW, der von der Wagramer Straße in die Donaustadtstraße eingebogen war, erfasst wurde.

Sanitäter, die sich zufällig in der Nähe befanden, leisteten sofort Erste Hilfe. Nachdem der Mann in ein Spital gebracht worden war, erlag er jedoch dort seinen Verletzungen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.