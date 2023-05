Luftdruck-Sniper schossen von Balkon auf Passanten

Die Opfer – eine ältere Frau und zwei Männer – dachten zunächst, dass jemand mit Steinen auf sie wirft.

Wien. Da sie jedoch kleine blutende Verletzungen erlitten, kam schnell der Verdacht auf, dass jemand mit einer Softgun oder einem Luftdruckgewehr um sich ballert.

Bei Erhebungen der Polizei im Bereich der Grillgasse in Simmering stießen die Beamten dann in einer höher gelegenen Wohnung mit Balkon auf zwei Freunde (21 und 22), die zunächst alles abstritten – dann aber fanden die Einsatzkräfte in einem Versteck unter einer Matratze gleich drei Luftdruckwaffen – zwei Gewehre und eine Pistole, die angeblich dem Bruder eines der beiden Verdächtigen gehören und die sie sich für den „irren Sniperspaß“ ausgeborgt hatten.

Die beiden Einheimischen gestanden schließlich „zum Teil“ und wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft an die Justiz überstellt. Die drei Verletzten begaben sich selbstständig in medizinische Betreuung.