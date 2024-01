Männer-Gruppe prügelt 18-Jährigen krankenhausreif

Der junger Mann wurde auch mit Schreckschusspistole attackiert

Eine Gruppe von bis zu zehn Männern ist am Freitagabend in Wien-Simmering über einen 18-Jährigen hergefallen und hat ihn krankenhausreif geprügelt. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger berichteten Zeugen - die auch die Einsatzkräfte alarmiert hatten -, dass die Täter gegen 19.00 Uhr am Medwedweg ziemlich unvermittelt das Opfer attackiert und mit Schlägen und Tritten traktierten hatten. Ein Aggressor schlug dem 18-Jährigen den Griff einer Schreckschusspistole auf den Kopf.

Der Täter feuerte auch einmal auf den jungen Mann. Ein zweiter Schuss dürfte in die Luft abgegeben worden sein. Das Opfer erlitt bei der Attacke schwere Kopfverletzungen, konnte aber flüchten, bevor die Polizei kam. Auch die Täter entkamen unerkannt. Erst einige Stunden später meldete sich der Bruder des 18-Jährigen in einer Polizeiinspektion und sagte, dass der junge Mann in einem Krankenhaus sei.

Am Tatort wurden zwei Hülsen aus der Schreckschusswaffe gefunden. Sofortfahndungsmaßnahmen und Personenkontrollen blieben ohne Erfolg. Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Erkenntnisse aus der Einvernahme des 18-Jährigen, etwa ob Täter und Opfer einander bekannt sind. Ermittelt wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.