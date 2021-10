Männer prügelten 18-Jährigen in Wien-Mariahilf - Rucksack entrissen

Die Täter zückten ein Messer und forderten von ihrem Opfer Geld. Als sich der Betroffene weigerte, prügelten sie auf ihn ein.

Drei Männer haben am frühen Samstagabend im Esterhazy-Park in Wien-Mariahilf einen 18-Jährigen verprügelt und ausgeraubt. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak sprachen die Täter den Betroffenen kurz nach 18.00 Uhr an, zwei zückten gleich ein Messer und forderten Geld. Der 18-Jährige weigerte sich und wurde daraufhin mit Schlägen und Tritten eingedeckt. Die Räuber entrissen ihm seinen Rucksack und flüchteten.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein und erwischte die Verdächtigen - einen 15-jährigen somalischen Staatsbürger und zwei 19 bzw. 21 Jahre alte Österreicher - kurze Zeit später in einem Fastfood-Lokal in der Mariahilfer Straße. Das Trio wurde festgenommen, ein Messer, die Beute und eine kleine Menge Marihuana wurden sichergestellt. Ein zweites Messer fanden die Ermittler nicht.

Der 18-Jährige wurde bei der Attacke mittelschwer verletzt. Die Berufsrettung versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus.