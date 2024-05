Mann (47) in Wien auf offener Straße niedergestochen

Ein 22-Jähriger hat am Dienstagvormittag einen 47-jährigen Mann in Wien-Donaustadt niedergestochen.

Laut Polizeisprecherin Barbara Gass gerieten die beiden kurz nach 10.30 Uhr in der Pirquetgasse aus ungeklärter Ursache in Streit, bei dem der Jüngere ein Messer zog und seinen Kontrahenten im Bereich des Oberkörpers schwer verletzte. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Er wurde festgenommen, die Tatwaffe sichergestellt.Die Berufsrettung versorgte beide notfallmedizinisch. Der 47-Jährige wurde vom Wiener Rettungshubschrauber C9 in ein Krankenhaus gebracht. Laut Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung, hatte er eine schwere Stichverletzung im Oberkörper, befand sich aber nicht in kritischem Zustand. Auch den 22-Jährigen lieferte die Berufsrettung in ein Spital ein.Die Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Die Einvernahmen der Beteiligten standen am Nachmittag noch aus. Nicht zuletzt deshalb blieben die Hintergründe der Auseinandersetzung zunächst im Dunkeln.