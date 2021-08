Mann attackiert Lebensgefährtin: Festnahme

Die Beamten nahmen Würgemale am Hals der Frau wahr. Der Beschuldigte wurde festgenommen.

Wien. Polizisten der Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse, in Favoriten, wurden Mittwochnacht um 1 Uhr wegen mutmaßlicher Gewalt in der Privatsphäre in eine Wohnung im Bezirk Favoriten gerufen. Eine weinende Frau (24) öffnete die Wohnungstür. Sie gab an, dass ihr Lebensgefährte, ein 19-jähriger österreichischer Staatsbürger, im Zuge von Geldstreitigkeiten die Einrichtung demoliert habe, weshalb sie sich im Badezimmer eingeschlossen habe. Ihr Lebensgefährte habe daraufhin die Badezimmertür aufgebrochen, sie gewürgt und kurzzeitig ihren Kopf unter Wasser gedrückt, welches in der Badewanne eingelassen war, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Die Beamten nahmen Würgemale am Hals der Frau wahr. Der Beschuldigte befand sich ebenfalls noch in der Wohnung. Er wurde festgenommen und gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.