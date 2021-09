Ein Mann, der vor einer Schule in Wien-Simmering randaliert haben soll, hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering die alarmierten Polizisten mit einem Kurzschwert bedroht.

Die Beamte zogen wiederum ihre Dienstwaffen und forderten den Verdächtigen auf, die Waffe fallen zu lassen. Daraufhin ließ sich der Österreicher widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde gemäß dem Unterbringungsgesetz in ein Spital gebracht. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall laut Polizei niemand.