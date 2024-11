Mann springt im Streit aus dem Fenster – tot

In der Belvederegasse in Wien-Wieden haben sich am Abend schlimme Szenen abgespielt.

Wien. Zu einem Gewaltverbrechen dürfte es am Freitagabend in Wien-Wieden gekommen sein. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war die Polizei aufgrund weiblicher Hilferufe an eine Adresse im Bereich Belvederegasse - Viktorgasse gerufen worden. Die betreffende Wohnungstür wurde zunächst nicht aufgemacht. Als sie gewaltsam geöffnet wurde, sprang ein Mann aus dem dritten Stock und kam dabei ums Leben. Für die die schwer verletzte Frau wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.

Was sich genau in der Wohnung abgespielt hatte, ist derzeit unklar. Auch die Identität der beiden Personen steht derzeit nicht gesichert fest. Offen ist auch, ob die zwei an der Wohnungsanschrift gemeldet waren und in welchem Verhältnis sie zueinander standen. Gegen 20.00 Uhr war die polizeiliche Kommissionierung im Gang.

Die Polizei war gegen 17.40 Uhr an der Adresse eingetroffen, wobei von einem Fall von häuslicher Gewalt ausgegangen wurde. Einsatzkräfte der Wega verschafften sich schließlich Zutritt in die im dritten Stock gelegene Wohnung, worauf der Mann laut Polizei aus dem Fenster sprang und auf der Straße zu liegen kam. Es wurden noch Reanimationsmaßnahmen durchgeführt - die Berufsrettung Wien war mit sechs Teams im Einsatz -, ehe ein Notarzt den Tod des Mannes feststellte.

Frau nicht einvernahmefähig

Die Frau wurde mit Kopfverletzungen am Boden in der Wohnung liegend vorgefunden, meinte Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber der APA. Sie war nicht ansprechbar und somit auch nicht einvernahmefähig. "Umfassende Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien sind vor Ort im Gange", bekräftigte Haßlinger.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810.

Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)