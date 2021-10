Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

Wien. Mit mit schwarzer Sturmhaube maskiert und einer Faustfeuerwaffe ausgerüstet hat ein Mann Samstag in den frühen Morgenstunden eine Tankstelle in Wien-Meidling überfallen. Der Räuber verlangte von einem Angestellten in dem Geschäft in der Längenfeldgasse Bargeld, während ein Komplize im Eingangsbereich "Schmiere stand". Eine Sofortfahndung blieb erfolglos, die Höhe der Beute wurde von der Polizei nicht berichtet.