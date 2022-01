Mann wirft bei Silvester-Feier am Stephansplatz Pyro

Während Tausende friedlich am Stephansplatz Silvester feierten, brachte ein Mann mit seiner Aktion zahlreiche Menschen in Gefahr.

Wien. Am Silvesterabend feierten Tausende Menschen am Stephansplatz friedlich den Jahreswechsel. Dennoch ließen es sich ein paar Störenfriede nicht nehmen, mit ihren Aktionen für Unruhe zu sorgen. So wurden etwa drei Personen in der Wiener Innenstadt wegen tätlichen Angriffen auf Polizisten festgenommen.

Ein Video, das derzeit im Netz kursiert, zeigt eine besonders schockierende Szene. Mitten aus der Menschenmenge wirft ein Mann einen Pyro-Gegenstand und gefährdet damit zahlreiche Menschen. Die Polizei schreitet schnell ein und überwältigt den Mann. Ob er nur angehalten oder festgenommen wurde, ist unklar. Verletzt wurde bei der Aktion zum Glück niemand.

Wiener Innenstadt war ziemlich voll

Insgesamt war die Wiener Innenstadt am Silvesterabend ziemlich voll. Nachdem die Lokale schon um 22 Uhr coronabedingt schließen mussten, haben die Menschen bei ungewöhnlich warmen Temperaturen im Freien weiter gefeiert.

In ganz Wien verzeichnete die Polizei vom Silvestertag bis in die Morgenstunden des 1. Jänners 4.746 Notrufe, woraus 1.877 Einsätze resultierten. Es wurden insgesamt sechs Personen festgenommen und 60 Anzeigen ausgestellt.