Masken-Verweigerer in Einkaufszentrum attackiert Polizisten

Wien. Polizisten kontrollierten am Mittwochabend einen 23-jährigen slowakischen Staatsangehörigen, da er in einem Einkaufszentrum in Wien-Brigittenau keinen Mundnasenschutz trug. Er weigerte sich sich auszuweisen und attackierte einen Polizisten mit einem Faustschlag, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Nur durch eine Ausweichbewegung des Beamten konnte eine Verletzung verhindert werden. Anschließend ergriff der 23-Jährige die Flucht. Der Tatverdächtige konnte erneut angehalten und trotz gewaltsamer Gegenwehr des Mannes vorläufig festgenommen werden.

Ein Beamter wurde Im Zuge der Festnahme verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.