Mega-Ansturm auf Bars am Wochenende

Das letzte Wochenende mit 2G lockte viele Wiener in die Lokale.

Lachen, tanzen trinken -in Wien wurde am Wochenende ausgiebig gefeiert. Sekt, Wodka und Bier flossen in Strömen.



Nächte, in der die Stadt ordentlich Party machte - als ob es Corona nicht gebe.



Das war das Fazit eines ÖSTERREICH-Lokalaugenscheins am Wochenende. Die Bars und Diskotheken waren voll. Viele nützten das letzte Wochenende mit der 2G-Regel bis spät in die Nacht aus.