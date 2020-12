Mega-Schlange: Wiener stürmen Eistraum

Kaiser-Wetter sorgt für Ansturm – Abstand und Maske fielen in Warteschlange aus.

Wegen des gewaltigen Staus an den Kassen ist die Eistraum-Registrierung von vier auf acht Checkpoints aufgestockt worden. Gestaut hat es sich gestern trotzdem: Bei herrlichem Sonnenschein pilgerten am Dienstag Tausende Wiener zum Rathausplatz, um auf dem Eis Pirouetten zu drehen. Ein Sprecher des Stadtmarketings zeigte sich darüber erfreut: „Es war der umsatzstärkste Tag seit Eröffnung am 24. Dezember.“

Die Warteschlangen waren trotz Aufstockung freilich auch so lang wie noch nie: Bis zum Burgtheater zurück standen die Eisfans an. Für Ärger sorgte die Disziplinlosigkeit vieler bei Masken und Abstand.

© TZOE/Artner

An Silvester geschlossen

Heute ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am morgigen Silvestertag hat der Eistraum geschlossen.