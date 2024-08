Mit 2 Promille: Mann sticht Gegenüber Schraubenzieher in den Hals

51-Jähriger soll versucht haben, Kontrahenten in den Hals zu stechen - Beide Männer stark alkoholisiert.

Zwei Männer sind am Freitagnachmittag am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring derartig heftig aneinander geraten, dass der Ältere der beiden seinem Kontrahenten mit einem Schraubenzieher in den Hals stechen wollte.

Stark alkoholisiert

Dass beide Männer stark alkoholisiert waren, dürfte bei der Auseinandersetzung, die sich teilweise auf die Fahrbahn verlagert hatte, eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Der mutmaßliche Messerstecher wurde vorläufig festgenommen.

Schraubenzieher sichergestellt

Der Schraubenzieher des 51-Jährigen konnte sichergestellt werden. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, hatte der Mann 2 Promille Alkohol im Blut. Bei seinem Widersacher wurden 2,64 Promille gemessen. Die Hintergründe des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen.