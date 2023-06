Großeinsatz in Favoriten: Am Montagabend rückte die Polizei Im 10. Wiener Gemeindebezirk schwer bewaffnet und mit gepanzertem Fahrzeug an.

Gegen 20 Uhr sorgte am Montag ein Großeinsatz der Polizei für helle Aufregung in Wien-Favoriten. Mehrere Streifenwagen sperrten die Laxenburger Straße ab und zahlreiche Polizisten bezogen mit der Waffe im Anschlag Stellung. Zusätzlich rückte die Sondereinheit WEGA schwer bewaffnet an, auch ein gepanzertes Fahrzeug fuhr auf. © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × Nach ersten Informationen war der Grund für den Einsatz ein Mann in einer Wohnung, der mit einem Gewehr aus dem Fenster zielte. Der Verdächtige konnte nach kurzer Zeit festgenommen werden. © Viyana Manset Haber × Details waren zunächst nicht zu erfahren, Drohungen oder eine Geiselnahme habe es laut Polizei aber nicht gegeben. Der Mann soll die Waffe legal besessen und sich allein in der Wohnung befunden haben. Offen blieb, was ihn geritten hatte, mit dem Gewehr aus dem Fenster zu zielen. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz bereits wieder beendet.