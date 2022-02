Mord-Alarm: Hier sucht die Polizei Waffe des Afghanen

Zwei Mitbewohner tranken und stritten so heftig, dass am Ende einer tot am Boden lag.

Zu dem Blutbad in einer Wohnung in der Leibnizgasse kam es – wie ÖSTERREICH berichtete – in der Nacht auf den Valentinstag: Da stach ein Flüchtling aus Afghanistan mit einem Messer mehrmals hinterrücks auf seinen Wohnungskumpanen (23) ein. Die alarmierte Rettung konnte das Opfer nicht mehr reanimieren.



Der Angreifer wurde festgenommen und, nachdem er einigermaßen ausgenüchtert war, im Beisein eines Dolmetschers einvernommen.



