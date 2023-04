Mord-Alarm in Wien: Frau in Wohnung tot aufgefunden

Der 53-jährige Lebensgefährte wurde festgenommen.

In einer Wohnung in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend eine 57-Jährige durch ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und bereits in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Ermittlungen laufen

Er war zunächst erheblich alkoholisiert und konnte nicht gleich einvernommen werden, bestritt dann aber, die Frau getötet zu haben. Ob die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt wurde, wird laut Polizei noch ermittelt.