× Mord-Alarm in Wien: Junge Frau wurde erstickt

Das Opfer wurde regungslos zwischen zwei Fahrbahnen liegend entdeckt. Die Obduktion ergab: Die 18-Jährige wurde erstickt.

Zu einem schrecklichen Fund kam es am Samstag in Wien Donaustadt. Passanten fanden eine leblose Frau auf einer Grünfläche vor. Ihre Identität ist weiterhin unklar.

Weiterer Frauenmord?

Die Zeugen fanden die Frau gegen 7.00 Uhr früh an einen Baum gelehnt auf einer Grünfläche neben der Viktor-Kaplan-Straße, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. "Sie sind hin und haben gesehen, dass sie nicht bei Bewusstsein ist und sofort Reanimationsmaßnahmen gestartet und Polizei und Rettung verständigt", schilderte der Pressesprecher. Der Notarzt konnte dann nur noch den Tod der jungen Frau feststellen.

Identität noch unklar

Die Identität der Frau ist unklar. "Sie hatte weder Ausweisdokumente mit, noch sonst etwas, das auf ihre Identität hinweisen würde", berichtete Dittrich. Bei der Exekutive sind bisher auch keine Abgängigkeitsanzeigen eingegangen, die zur Person der Getöteten passen, Die polizeiliche Kommissionierung stellte fest, dass die Frau an den Armen zahlreiche Hämatome aufwies. Ihr Hals wies rote und blaue Flecken auf; Spuren von Gewalt.

Am Samstagnachmittag lag die Tote noch an Ort und Stelle. Die Beamten hatten ein Zelt aufgestellt, um die Leiche vor Schaulustigen abzuschirmen. Niemand aus der Umgebung erkannte die junge Frau. Es bestünde somit die Möglichkeit, dass die junge Frau nur in Wien zu Besuch sei. Die Tatsache, dass sie keinerlei persönliche Gegenstände oder Dokumente bei sich trug, deutet auf einen hastigen Aufbruch oder eine Flucht hin.

Tod durch Ersticken

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Wien angeordneten Obduktion konnte schließlich Tod durch Ersticken festgestellt werden. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Da die Identität des Opfers sowie die Tathintergründe nach wie vor unbekannt sind, ersucht die Wiener Polizei um sachdienliche Hinweise (auch anonym) unter der Telefonnummer 01/31310 – 33800 oder in jeder Polizeidienststelle.

Personenbeschreibung des Opfers

• weiblich

• ca. 18 Jahre alt

• schlanke Statur

• ca. 160 cm groß

• braunes, schulterlanges Haar, rötlich gefärbt

• auffällig hellgrüne Augen



Kleidung:

• schwarzer Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Live or Die“

• schwarz/weiß karierte Hose

• weiße Nike Sportschuhe