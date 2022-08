Mord-Alarm in Wien: Mutter und Tochter tot aufgefunden

Polizisten fanden zwei junge Frauen im Alter von 15 und 32 Jahren tot in einem Zimmer liegend.

Zwei Frauen sind Donnerstagnachmittag Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die 32-Jährige und ihre 15-jährige Tochter wurden tot in ihrer Wohnung in Wien-Mariahilf entdeckt. Eine Ärztin verständigte die Polizei, da die beiden anderen Kinder der Frau - zwei Buben - alleine in die Ordination gekommen waren.

Polizisten entdeckten schlussendlich die offen stehende Wohnungstür. In den Räumlichkeiten fanden sie die Leichen. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die weiteren Ermittlungen, da die Auffindungssituation auf ein Tötungsdelikt schließen ließ. Wie die beiden getötet wurden, ist noch unklar, eine Obduktion wurde angeordnet.