Mord in Geisterhaus in Meidling: Rätsel um Motiv

Die Täterin ist ausgeforscht. Über das Warum herrscht noch Unklarheit.

Im Internet werden Wohnungen in dem Viertel nahe der Philadelphiabrücke in Meidling als „Eigentum mit Flair“ verkauft.Wer vom Balkon gern auf bzw. in ein Geisterhaus blickt, in dem sich die Alko-, Bettler- und Suchtgiftszene tummelt, und sich nicht an dieser schwierigen Nachbarschaft stößt, mag sich hier niederlassen – allen anderen ist der verfallene Backsteinbau in der Sechtergasse ein Dorn im Auge.Und das nicht erst, seitdem hier vor wenigen Tagen ein Mann erstochen wurde. Mehr dazu lesen Sie mit oe24PLUS. Jetzt gleich anmelden!