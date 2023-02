Mordfall Simmering: Auch der Täter war Fußballer

Ehrenmord: Familienvater drehte durch und erschoss Ex-Nationalteam-Spieler. Wie sich nun heraustellt war auch der Täter Fußballer und fungierte in den selben Vereinen wie Kahraman.

Die einst besten Freunde Orhan S. (†46) und der ehemalige ÖVP-Bezirksrat sowie Ex-Nationalteam-Fußballer Volkan Kahraman (†43) trafen sich im Cafe La Strada. Dort entbrannte offenbar ein heftiger Streit zwischen den beiden Austro-Türken. Wie ÖSTERREICH erfuhr ging es dabei vermutlich um eine Frau – laut Zeugen um die Ehefrau des mutmaßlichen Schützen.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann auf die Straße. Orhan S., der eine Installateurfirma leitet und zwei Kinder hat – ein kleines Mädchen und einen kleinen Buben – geriet so sehr in Rage, dass er eine Pistole zog und damit seinem engen Freund auf einem Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen aus nächster Nähe in den Kopf schoss. Danach richtete er sich selbst.

Wie nun klar wird, war auch Orhan S. Fußballer, zur großen Karriere reichte es aber nicht. S. begann seine Karriere 2009 bei FC BJK Vienna, über Besiktas Wien und Karabakh kam S schließlich 2017 zu Ostbahn XI. Bei Besiktas Wien und Karabakh spielten S. und Kahraman noch gemeinsam, bei Ostbahn XI fungierte Kahraman dann als Trainer von S.

Dem Streit dürfte ein Verhältnis von Kahraman und der Ehefrau von Orhan S. zugrunde liegen, heißt es aus der ­Familie des Schützen.