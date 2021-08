Mutter alarmiert Polizei wegen tobender Tochter (33)

Die aggressive 33-jährige österreichische Staatsbürgerin attackierte die Polizisten und schlug einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht.

Wien. Am Nachmittag alarmierte eine Frau kurz nach 15.00 Uhr die Polizei in Neubau, weil ihre 33-jährige Tochter im Zuge eines Streits in der gemeinsamen Wohnung randalierte. Die österreichische Staatsbürgerin sei immer aggressiver geworden, habe gegen Möbel getreten und wild herumgeschrien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt versuchten die Auseinandersetzung zu schlichten, zogen dadurch aber den Zorn der Frau auf sich.

Die 33-Jährige griff an und schlug einer Beamtin die Faust ins Gesicht. Die Polizistin wurde notfallmedizinisch versorgt und konnte den Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Aggressorin wurde festgenommen. Unklar blieb, worum es bei dem Streit zwischen Mutter und Tochter eigentlich gegangen war.