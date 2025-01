Mysteriöse "Squid Game"-Karten in Wiener U-Bahnen entdeckt

Zuletzt war die U-Bahn Linie U1 übersäht von mysteriösen Visitenkarten. Die aus der beliebten Netflix-Serie "Squid Game" bekannten Karten, überraschten auf der Rückseite mit einen geheimnisvollen QR-Code.

Bereits die erste Staffel der südkoreanischen Serie "Squid Game" war ein voller Erfolg. Ende Dezember 2024 folgte dann die rekordbrechende zweite Staffel. Besonders markant in der Serie sind die hellbraunen Visitenkarten. Sie dienen als Einladung zu den tödlichen Spielen und werden auf der Vorderseite von drei Symbolen geziert. Ein Kreis, ein Dreieck und ein Quadrat.

Der Kreis: Repräsentiert die Arbeiter mit der niedrigsten Befugnis

Das Dreieck: Repräsentiert bewaffnete Soldaten, die der Überwachung dienen

Das Quadrat: Repräsentiert die Wächter mit der höchsten Befugnis

Eben diese drei Symbole zierten auch die kleinen Kärtchen in der U1. Der einzige Unterschied? An Stelle einer Nummer war auf der Rückseite ein QR-Code mit der Frage "Do you want to play a game?" zu finden.

© TikTok/Bene_tino

Cleverer Marketing-Gag

Nachdem ein Video der Visitenkarten auf TikTok viral gegangen war, entstand eine eifrige Diskussion über den Sinn des QR-Codes. Bereits nach kurzer Zeit konnten einige Nutzer das Geheimnis lüften - es handelt sich um einen PR-Gag des bekannten Wiener Hip-Hop-Clubs "VIE i PEE". Wer den QR-Code scannt wird zu einem YouTube-Video weitergleitet in dem das Spiel erklärt wird. Man soll mit der Karte zum Club gehen, diese vorzeigen und dann bei einem Würfelspiel versuchen kostenlosen Eintritt zu bekommen.

Neues Jahr neue Regeln

Wer allerdings im neuen Jahr Fuß in den Szene-Club setzen möchte, muss sich in Zukunft an einige neuen Regeln halten. Zumindest bei den Events die zusammen mit der A&A Group stattfinden hat sich das VIE i PEE neu orientiert.

Dress to be seen, dress to feel good: Jogginghosen, Arbeitskleidung und "unordentliche Kleidung" passen nicht zum "Vibe" des Lokals



Mixed Groups only: In Zukunft werden keine reinen Männer-Gruppen mehr in den Club gelassen um Balance und Sicherheit zu wahren



Zero Tolerance Policy: Keine Toleranz gegenüber Diskriminierung und Gewalt.



Phones down, Vibes up: Wer ins VIE i PEE geht, erklärt sich damit einverstanden, dass Fotos gemacht werden. Selbst darf man allerdings keine Aufnahmen mehr machen. Der Grund? Der Fokus soll auf Connections und dem Leben im Moment liegen.