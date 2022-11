Nach Diebstahlserie: Polizei sucht diesen Mann

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wien. Der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann steht im Verdacht mehrfach in Büros und Personalräumen von Supermarktfilialen im 21. und 22. Bezirk Diebstähle begangen zu haben. Gestohlen wurden Handys, Geldbörsen und andere Wertgegenstände. In einem Fall soll der Mann mittels eines zuvor gestohlenen Autoschlüssels auch den am Filialparkplatz abgestellten Pkw einer Mitarbeiterin gestohlen haben.

Durch Auswertung der Videoüberwachungen an den Tatorten konnte der auf den Lichtbildern ersichtliche Mann als Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

© LPD Wien

© LPD Wien

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.