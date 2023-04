Nach schwerem Betrug: Polizei sucht diesen Mann

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Mann, der im Verdacht steht bei einem schweren gewerbsmäßigen Betrug beteiligt zu sein.

Wien. Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Februar: Ein Kautionstrick bei betrügerischen Telefonanrufen führte bei einer Pensionistin Ende Februar dazu, dass sie einem nun gesuchten Mann eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld sowie Schmuck aushändigte, berichtet die Polizei. Im vorhergehenden Telefonat behauptete ein Mann, der Freund der Pensionistin hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befände sich nun in Untersuchungshaft. Eine angebliche Staatsanwältin rief dann in weiterer Folge an und forderte eine Kaution ein. Dann kam der auf den Bildern ersichtliche Mann, der als "Herr Walch" bezeichnet wurde, und nahm die Wertgegenstände und das Bargeld mit. Der Vorfall ereignete sich Bereich Marxergasse (3. Bezirk). Erst dann beendete die angebliche Staatsanwältin das Telefonat mit dem Opfer.

Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Tat aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Betrug, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.