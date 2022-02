Nackter attackiert Polizisten

Im Zuge der Amtshandlung schlug der Mann einem Beamten mit der Faust ins Gesicht.

Wien. Ein Nackter hat am Montagnachmittag in einer betreuten Unterkunft in Wien-Leopoldstadt randaliert. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der unbekleidete 28-Jährige aggressiv und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der Slowake wurde festgenommen, der Verletzte musste ins Spital gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Im Jahr 2021 wurden 462 Polizistinnen und Polizisten durch Fremdverschul-den verletzt, im Jahr 2020 lag die Zahl bei 392, wie die Polizei berichtet.