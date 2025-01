Nationalratsabgeordnete eröffnete Geschäft für Brautmode

Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim eröffnete ihren eigenen Brautmodensalon "Mariebelle" im 4. Wiener Gemeindebezirk in der Nähe des Belvedere.

Maßgeschneiderte Momente. Als Politikerin Menschen glücklich machen – und das jeden Tag: Diesen Traum erfüllte sich die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim mit der Eröffnung ihres Brautmodensalons "Mariebelle" (Favoritenstraße 4, 1040) beim Belvedere. Im Angebot sind eine breite Palette an Kleidern aller Stilrichtungen von XXS bis 5XL, Mix&Match-Möglichkeiten und sogar Hochzeits-Jeansjacken. Termine werden auf Anfrage vereinbart und finden im exklusiven Rahmen - gerne mit Freundinnen und Familie - statt. Tipp: Das VIP-Package mit Rundum-Verwöhnprogramm bei der Anprobe.

"Der erste offiziell offene Tag ist bereits der 2. Jänner 2025 (gewesen). Bis sich alles eingespielt hat werden sich die Öffnungszeiten nach den vorab vereinbarten Terminen richten. Wir sind sehr stolz darauf eine sehr breite Palette an Kleidern anbieten zu können. Alle Stilrichtungen von XXS bis 5XL kann jede zukünftige Braut darauf vertrauen dass das für sie richtige Brautkleid bei uns wartet. Ebenso können wir die Möglichkeit des "Mix&Match" anbieten, sodass sich jede ihr Kleid individuell an ihre Vorstellungen anpassen kann. Mit relativ kurzen Lieferzeiten und auch maßgeschneiderten Lösungen bieten wir in unserem Geschäft Mariebelle weitere Besonderheiten an. Auch unser Katalog an Accessoires lässt keine Wünsche offen", so Melanie Erasim.

© oe24

Die SPÖ-Spitzenpolitikerin ergänzte: "Ebenfalls sind wir stolz darauf, unsere eigene Jeans-Hochzeitsjacken Mariebelle Collection by Celine Elodie the edition, präsentieren zu können. Von nun an kann man bei uns speziell für dich persönlich designte Jacken bestellen. Ob du dir die Initialen von dir und deinem Liebsten, das Hochzeitsdatum, oder für dich und deine Brautjungfern einen glitzernden beziehungsweise mit Perlen besetzten Schriftzug wünscht, alles ist möglich."