Neues Opfer der Insolvenzwelle: Traditionslokal vor Schließung

Das Schutzhaus Gaswerk steht kurz vor dem Konkurs. Wie es weitergeht mit dem Lokal, ist noch unbekannt.

Das Traditionslokal war ein Treffpunkt für viele Simmeringer und Liebhaber der Wiener Küche. Jetzt steht das Schutzhaus Gaswerk kurz vor dem Aus, wie es aus einem Bericht vom Alpenländischen Kreditverband hervorgeht. Das Handelsgericht Wien hat ein Insolvenzverfahren gegen die Betreiberin Frau Bajor eröffnet.

Vor kurzem neu übernommen

Das Lokal wurde erst Anfang 2024 neu übernommen. Trotzdem können die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden. Wie es weitergeht, ist noch unbekannt. Laut Medienberichten hat sich die Besitzerin nicht beim Zentralverband der Kleingärtner und Siedler Österreichs gemeldet.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, wie es weitergeht mit dem Lokal, wird als Erstes das Vermögen des Lokals bestimmt. Danach wird über die Zukunft des Schutzhaus Gaswerks entschieden.

Zukunft offen

Mitten in einer Kleingartensiedlung bot das Schutzhaus einen guten Ort zum Ausruhen. Im idyllischen Gastgarten konnten traditionelle Wiener Köstlichkeiten genossen werden. In der letzten Zeit war das Gasthaus nur am Wochenende geöffnet. Wie es weitergeht, steht noch offen.