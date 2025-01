× Simmering bekommt eine neue Elektro-Bus-Linie

Das neue Jahr bringt für die Fahrgäste im 11. Bezirk weitere Verbesserungen. Mit dem 73B kommt nach Ostern eine neue Buslinie hinzu, die mit umweltfreundlichen E-Bussen betrieben wird.

In Abstimmung mit dem Bezirk Simmering haben die Wiener Linien ein neues Buskonzept erarbeitet. Konkret wird die neue Linie 73B von der Haltestelle Zentralfriedhof 3. Tor durch das Stadtentwicklungsgebiet Dreherstraße führen und am S-Bahnhof Kaiserebersdorf wenden. Die neue Linie übernimmt künftig einen Großteil der Strecke der Linie 71B sowie der Linien 79A und 79B. Wie schon bei den Linien 71A und 71B kommen auch auf der Linie 73B klimafreundliche, batteriebetriebene eCitaros von Mercedes zum Einsatz.

© Wiener Linien ×

"Mit dem neuen Busangebot in Simmering binden die Wiener Linien die Stadtentwicklungsgebiete im Bezirk noch besser an das Öffi-Netz an. Damit fördern wir erneut den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr und leisten mit unseren E-Bussen einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen. Gleichzeitig fördern wir damit auch die wirtschaftliche Entwicklung in Kaiserebersdorf und Umgebung“, sagt Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Emissionsfreies Angebot in Simmering

Geladen werden alle Busse untertags an den Schnellladestationen vor dem 3. Tor des Zentralfriedhofs. Die Linie 71B wird künftig von Zentralfriedhof 3. Tor über das 9. und 11. Tor bis zum Bahnhof Zentralfriedhof geführt und bindet dabei vor allem das Industriegebiet Ailecgasse an der südlichen Seite des Zentralfriedhofs noch besser an. Bisher fuhr nur jeder zweite Bus durch das Industriegebiet.

Der 71A behält seine Route vom Zentralfriedhof 3. Tor bis Schwechat bei. Damit ist die Anbindung von Schwechat an das Netz der Wiener Linien über die Landesgrenzen hinaus gesichert. "Die Kaiserebersdorfer*innen bekommen ihre Buslinie über die Dreherstraße und Sängergasse zurück – ein großer Erfolg für den Bezirk und die Bewohner*innen,“ freut sich Bezirksvorsteher Thomas Steinhart (SPÖ). Besonders erfreulich sei, dass die neuen Busverbindungen nicht nur die S-Bahn optimal anschließe, sondern auch das Gebiet hinter dem Wiener Zentralfriedhof besser erreichbar mache.

Geänderte Buslinien im Detail

73B: Neue Linie von Zentralfriedhof 3. Tor über Thürnlhofstraße – Kaiserebersdorfer Straße – Dreherstraße – Sängergasse – Etrichstraße bis Bahnhof Kaiserebersdorf im 15-Minuten-Intervall (im Vergleich zur bisherigen Linie 71B unverändert) von etwa 4:30 Uhr bis 24 Uhr, an Wochenenden ab 6 Uhr bzw. 7 Uhr morgens



71B: Direktere Linienführung von Zentralfriedhof 3. Tor über Simmeringer Hauptstraße – Bhf. Kaiserebersdorf – Zentralfriedhof 9. Tor – Bahnhof Zentralfriedhof. Der bisherige Abschnitt durch Kaiserebersdorf wird vom 73B übernommen. Der 71B fährt künftig Mo-Fr alle 30 Minuten durchgehend von ca. 5 Uhr bis ca. 20 Uhr. Das Intervall ist bestmöglich auf den 30-Minuten-Takt der S7 am Bhf. Zentralfriedhof abgestimmt



79A und 79B: Kürzere Linienführung von Donaumarina bis Kaiserebersdorf, Münnichplatz. Die bisherige Route in der Dreherstraße wird vom 73B übernommen.