Ostbahn XI darf sich über neuen Sportplatz freuen

Große Freude in Simmering: Der Traditionsclub Ostbahn XI bekommt eine neue Anlage.

"Viel geplant" heißt es jetzt für den Fußballclub Ostbahn XI. Im Rahmen des Wiener Sportsanierungsprogramms "Sport.Wien.2030" wird auch in Simmering investiert. Die Revitalisierung der Sportanlage in der Hasenleitengasse ist bereits in vollem Gange:

Neubau Funktionsgelände mit ca. 200 Quadratmetern

4 Garderoben inklusive Sanitärbereiche

Kantine mit Terrasse und Lagerfläche

Sanierung Bestandsgebäude ca. 200 Quadratmeter

Wiederherstellung der 6 Spielerkabinen inklusive Sanitärbereiche

Neuer Technikraum für die gesamte Anlage

Nachhaltige Energieversorgung (Raus aus Gas!)

Photovoltaikanlagen, Solarthermie und Luftwärmepumpen

Neubau Kunstrasenspielfeld mit kunststofffreiem Verfüllmaterial 90m x 60m

Moderne Flutlichtanlagen

Neubau einer 6-Mast-LED-Flutlichtanlage

Umrüstung bestehender Anlagen auf energieeffiziente LED-Technologie

Sanierung der Außenanlagen

"Bis 2030 fließen rund 400 Millionen Euro in den Aus-, Um- und Neubau hochqualitativer Sportanlagen in ganz Wien. Ziel ist es, allen Wienern ein leistbares, gut erreichbares und breites Sportangebot zu bieten – multifunktional, nachhaltig und klimafreundlich gestaltet", verlautbarte Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart in einem Post auf Instagram.