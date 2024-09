× Parks öffnen wieder nach Kontrollen

Bäume kippten teils wegen unterspülter Wurzeln weg.

Wegen der Unwetter sind Montag mehr als 1.000 Parkanlagen der Stadtgärten für die Öffentlichkeit gesperrt worden. Jetzt werden nach ersten Baumkontrollen die Parks schrittweise wieder geöffnet. Die Schließungen wurden angeordnet, weil der stark durchnässte Boden die Standsicherheit selbst gesunder Bäume beeinträchtigt hatte.

Boden braucht noch mehrere Tage

So wurden in den Anlagen seit Samstag bereits über 450 Bäume entwurzelt. Mitarbeiter der Stadtgärten waren im Dauereinsatz, um die Standsicherheit der Bäume zu kontrollieren. Trotz des sonnigen Wetters benötigt der Boden noch mehrere Tage, um zu trocknen und die Standsicherheit der Bäume wiederherzustellen. Am Mittwoch wurden Lainzer Tiergarten, Steinhofgründe, Dehnepark, Schwarzenbergpark und Laaer Wald schrittweise wieder geöffnet. Dennoch rät ein Sprecher der Stadtgärten hier zu großer Vorsicht: „Der Boden ist noch stark aufgeweicht, deshalb ersuchen wir, sehr vorsichtig zu sein und auf markierten Wegen zu bleiben“.