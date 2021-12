Parksheriffs: Strafe für eine "Heldinnen-Tat"

Trotz unfassbarer Brutalität bei einer Schlägerei gingen zwei Frauen dazwischen.

Schon wieder einmal dicke Luft bei den Parksheriffs in der Laxenburger Straße: Diesmal sind zwei resolute Damen der Parkraum-Überwachungstruppe im Zentrum des Geschehens. Nicoleta S. und Özlem H. hatten im November gerade ihren Dienst beendet, warteten in Uniform am Bahnsteig des Hauptbahnhofs auf die S-Bahn.



Da attackierte der 18-jährige Ismail H. mit brutalen Schlägen den 15-jährigen Roman B. – das Duo überlegte nicht lange und ging sofort dazwischen ...



