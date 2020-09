Pkw crasht in Kind und schleift es mit

Polizei fand an Unfallstelle nur blauen Kinderschuh, bisher keine Meldung von Betroffenen.

Wien. Ein 62-Jähriger hat offenbar am Montagabend in Wien-Penzing mit seinem Auto ein Kind angefahren und kurz mitgeschleift. Danach sei das Unfallopfer aber aufgesprungen und mit zwei vermutlich jugendlichen Begleitern davongelaufen. Die Polizei fand am Unfallort nur einen blauen Kinderschuh, die Suche nach dem Kind blieb erfolglos.

Gegen 19.15 Uhr war der 62-Jährige auf der Hütteldorfer Straße stadtauswärts unterwegs, als für ihn unerwartet drei Personen zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen seien, schilderte der Mann später der Landesverkehrsabteilung. Es habe sich wahrscheinlich um zwei Teenager und ein Kind gehandelt. "Das Kind dürfte unter den Pkw geraten sein und wurde laut dem 62-Jährigen kurz mitgeschleift", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Anschließend sei es jedoch aufgesprungen und gemeinsam mit den anderen beiden davongelaufen. Bisher sei auch keine Meldung, etwa der Eltern, aufgetaucht.