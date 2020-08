Pkw crasht in Radfahrer: Fahrerflucht

Augenzeugin merkte sich Kennzeichen.

Wien. Mit dem Auto seiner Mutter hat ein 20-jähriger Wiener Freitag gegen 17.00 Uhr in der Vorgartenstraße in Wien-Brigittenau auf der Kreuzung mit der Innstraße einen 25-jährigen Radfahrer angefahren. Der 20-Jährige hielt mit dem Pkw zwar kurz an, beging aber dann Fahrerflucht.

Eine Augenzeugin des Unfalls konnte gegenüber der Polizei das Kennzeichnen des Unfallwagens angeben. So kamen die Beamten zunächst auf die Zulassungsbesitzerin, die jedoch angab, einer ihrer Söhne sei mit dem Pkw unterwegs gewesen. Dieser allerdings verwies auf seinen 20-jährigen Bruder. Als man den Lenker telefonisch erreichte, gab er zu, Fahrerflucht begangen und das Auto in Wien-Favoriten abgestellt zu haben. Der Wagen wurde gefunden, die weiteren Erhebungen laufen. Der verletzte Radfahrer, der die Vorgartenstraße überqueren hatte wollen, kam in ein Krankenhaus.