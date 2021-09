× Polizei-Einsatz in Wien: Mann in Haus verschanzt

Der Mann soll damit drohen Polizisten zu erschießen.

Wien. Polizei-Großeinsatz im 21. Bezirk in Wien: Ein aus der Haft entlassener Mann hat sich am Mittwochvormittag in einem Haus verschanzt und droht damit Polizisten zu erschießen. Derzeit liegt eine Gefährdungslage im Bereich Kreuzung Heinrich-von-Buol-Gasse/Siemensstraße vor. Es kam zu großräumigen Absperrungen. Details zu dem Einsatz gab die Polizei zunächst nicht preis und hielt sich bedeckt.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

"Die Wiener Polizei hat aktuell einen größeren Einsatz im Bezirk Floridsdorf, im Bereich der Siemensstraße. Auf Grund der aktuellen Lage, wurde der Bereich der Einsatzörtlichkeit großräumig abgesperrt", so die Wiener LPD in einer Aussendung.

Mehr dazu in Kürze ...