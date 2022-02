Polizei jagt diese beiden Männer

Eine 71-jährige Person wurde in der U-Bahn Station Ober Sankt Veit von zwei unbekannten Tatverdächtigen grundlos attackiert.

Wien. Die Polizei veröffentlichte Fahndungsfotos von zwei unbekannten Tatverdächtigen, die eine 71-jährige Person in der U-Bahn Station Ober Sankt Veit grundlos attackierten und gegen die Wand stießen. Einer der Tatverdächtigen schlug in weiterer Folge auf das am Boden liegende Opfer ein und verletzte es dadurch schwer. Danach flüchteten die mutmaßlichen Täter vom Ort des Geschehens.

Der Vorfall ereignete sich am 20.01.2022, um 06:50 Uhr. Mithilfe von Fahndungsfotos sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. Durch Kriminalsachbearbeiter der Polizeiinspektion Preindlgasse, Stadtpolizeikommando Meidling, werden in gegenständlicher Strafsache die Ermittlungen geführt.

Hinweise werden unter der Telefonnummer: 01 31 310/45 370 erbeten.

© LPD W