Polizei lieferte sich Verfolgungsjagd mit Entenfamilie

Zu einem besonderen "Spezialeinsatz" der Wiener Polizei kam es gestern in Favoriten.

Tierisch wilde Verfolgungsjagd in Wien! Eine Entenfamilie machte sich auf ihrem Familienausflug, nach einen Besuch im Gemeindebau, auf in Richtung der Laxenburger Straße. In einem "Spezialeinsatz" fingen Polizisten der Wiener Polizei die Enten-Mutter mit samt ihrer vier Küken ein und retteten die Vögel vor der vielbefahrenden Straße. Sie wurden per "Polizei-Taxi" zur Beendigung ihres Ausflugs, an den Teichen des Wienerberges wieder abgesetzt.