Polizei schnappt in Wien Schlepper

Wien. Die Polizei hat am Samstag in Wien einen mutmaßlichen Schlepper festgenommen. Eine Zeuge beobachtete laut einer Aussendung, dass in der Grohnergasse in Favoriten mehrere ausländisch aussehende Personen aus einem Fahrzeug gestiegen sind. Im Zuge der Kontrolle wurden 14 Personen im Alter von 15 bis 47 Jahren aus Syrien und der Türkei im Rückraum des Klein-Lkw aufgefunden.

Der Lenker, ein 36-jähriger Tunesier, wies sich zunächst mit einem offenbar gefälschten französischen Führerschein aus, berichtete die Polizei. Anhand eines Reisepass konnte seine Identität aber zweifelsfrei festgestellt werden. Einige der transportieren Männer gaben zudem an, dem mutmaßlichen Schlepper Geld für die Fahrt übergeben zu haben.

Der 36-Jährige wurde daraufhin wegen des Verdachts der Schlepperei, die anderen Beteiligten aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug stellte die Polizei sicher.