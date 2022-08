Polizei schnappte Drogen-Trio

Bei drei Rauschgiftdealern stellte die Polizei große Mengen an Drogen sicher.

Wien. Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben Heroin, Kokain und Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von 47.000 Euro sichergestellt. Bei zwei Razzien nahmen sie Ende Juni drei Verdächtige fest. ­Außerdem wurden bei den Wohnungsdurchsuchungen über 17.000 Euro Bargeld und gefälschte Dokumente gefunden.

In der Leopoldstadt ­wurde ein 40-Jähriger, in Favoriten sein 26-jähriger Komplize festgenommen. Ein weiterer 26-jähriger, mutmaßlicher Suchtmittelhändler ging den Beamten in Penzing ins Netz.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen des 40-Jährigen und seines 26-jährigen Mittäters wurden insgesamt ein Kilogramm Heroin, 400 Gramm Kokain, 6,5 Kilogramm Marihuana und 16.500 Euro Bargeld beschlagnahmt. „Der Straßenverkaufswert der Suchtmittel liegt bei rund als 40.000 Euro“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der 40-jährige Beschuldigte gestand teilweise, sein vermutlicher Komplize war nicht geständig.

Der dritte Verdächtige wurde direkt beim Drogenverkauf festgenommen und war geständig. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden rund 270 Gramm Heroin, eine geringe Menge Marihuana und 900 Euro Bargeld ­sichergestellt. Dabei belief sich der Straßenverkaufswert der Drogen auf rund 7.000 Euro.