Polizei verfolgte Ladendieb: Warnschuss in den Boden

Der 17-Jährige flüchtete trotzdem weiter. Erst später gelang es den Beamten ihn festzunehmen, allerdings unter gewaltsamer Gegenwehr. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Wien. Die Polizei hat bei der Verfolgung eines 17-jährigen Ladendiebes am Montag in Wien-Neubau einen Schreckschuss in den Boden abgegeben. Davon habe sich der Verdächtige aber nicht beirren lassen und sei weiter geflüchtet. Erst später gelang es den Beamten ihn festzunehmen, allerdings unter gewaltsamer Gegenwehr. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Der 17-Jährige wurde zuvor von Ladendetektiven eines Bekleidungsgeschäftes auf der Mariahilfer Straße auf frischer Tat ertappt.

Als die Ladendetektive den Jugendlichen auf den Diebstahl angesprochen hätten, hätte er sie attackierte und die Flucht ergriffen. Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen gegen 13.15 Uhr wahrnehmen und verfolgen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Die Schreckschussabgabe sei erfolgt, da der 17-Jährige trotz mehrmaliger Aufforderung stehen zu bleiben seine Flucht nicht beendet habe.

Bei einer Personendurchsuchung nach der Festnahme wurde sowohl das Diebesgut als auch einen Schlagring sichergestellt. Der Bursche war bei seiner Vernehmung geständig und wurde im Anschluss über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.