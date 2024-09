Polizisten entdeckten Dieb in Fundbox

Der etwas skurrile Vorfall ereignete sich in Margareten.

Die Polizei hat am Mittwoch in der Früh einen Ukrainer in einer Fundbox bei der Viktor-Christ-Gasse in Wien-Margareten gefunden. Als der Mann die Beamten bemerkte, öffnete er die Klappe der Box und kam selbst heraus. Er wurde wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls festgenommen.

Scheppern entlarvte den Dieb

Ursprünglich war der Mann von einem Passanten entdeckt worden, der ein Scheppern in der Fundbox bemerkt hatte. Dieser wandte sich dann an Streifenbeamte.