× ''Rallye-Pilot'' versenkte Geländewagen in Wien-Fluss

Wien. Augenzeugen blieben wie angewurzelt stehen: Auf Höhe der Linken Wienzeile 246, etwa 300 Meter entfernt von der U4-Station Meidling, testete ein Möchtegern-Rallye-Pilot am helllichten Tag sein Fahrvermögen. Allerdings mit einem Mitsubishi-Pickup seines Arbeitsgebers samt Werkzeug-Anhänger.

Ein Augenzeuge diplomatisch: "Ich würde sagen, er fuhr doppelt so schnell als notwendig." Das Baustellenfahrzeug bretterte unmittelbar neben dem Rinnsal des Flusses dahin, der Hänger sprang heftig über jede kleine Bodenwelle. Bis der Lenker, der offenbar zur U-Bahn-Baustelle der neuen U2-Pilgramgasse gehörte, es etwas übertrieb und endgültig die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mitsubishi landete quer im Flussbett. Ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr rückte an, der Bruchpilot soll sich nur leicht verletzt haben.