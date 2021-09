Rassistischer Angriff auf Model im Bus

Im Linienbus wurde eine Wienerin rassistisch attackiert. Alle schauten weg.

Schwere ausländerfeindliche Attacke auf eine bekannte Wiener Muslimin: Baraa Bolat (26), einst Kandidatin bei Austria’s Next Topmodel und weltweit eines der ersten Models mit Hijab, ist in einem Bus der Linie 7 A beschimpft und bespuckt worden.



Sie war mit dem Stadtbus gerade an der Station Antonsplatz in Wien-Favoriten angekommen, als sie von einem weiblichen Fahrgast wie aus heiterem Himmel angepöbelt wurde.



